وأحدث فقدان الطائرة لتوازنها رعبا وسط الركاب، الذين نجوا بأعجوبة من السقوط بحسب شهود عيان، فيما خضعت الطائرة لصيانة فورية عقب نجاحها في تجاوز العاصفة، بينما يقضي هؤلاء ليلتهم بالمطار وسط استياء.
وتشهد الجزائر منذ يومين، حالة من عدم الاستقرار العنيفة تسببت بعواصف هوجاء مصحوبة بأمطار رعدية، خاصة على غرب العاصمة وشمالها، ما أدى إلى إلغاء رحلات جوية من وإلى 5 مطارات جزائرية.
وقالت مديرية الطيران المدني إن قرار الإلغاء، يحتكم إلى الحفاظ على سلامة الركاب، وسيجري التكفل بأصحاب تذاكر الرحلات الملغاة، فيما تشهد مطارات الجزائر فوضى عارمة واستياء لدى مئات المسافرين وأغلبهم من عواصم ومطارات أوروبية.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط اضطراري لطائرة جزائرية قادمة من برشلونة بسبب الطقس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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