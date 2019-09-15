"بيجامة" ذكية تحسب أنفاسك وتراقب دقات قلبك

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذه البيجامة المبتكرة تمكن من تطويرها عدد من الباحثين في جامعة ماساتشوستس، حيث تحتوى على أجهزة محمولة غير مزعجة لمراقبة معدل ضربات القلب والإيقاع التنفسي.
ويعد النموذج الأولى المسمى "فيجاماس" الذي صممه كل من على كيكادي وس. زهرة هومايونفار، زوجًا أساسيًا من البيجامات للجنسين المزودة بتكنولوجيا فحص صحى، والتى سيتم طرحها في مؤتمر Ubicomp 2019 في لندن هذا الأسبوع.
وأشرف الأستاذ تريشا إل. أندرو والعالم ديباك جانيسان على المشروع، حيث يقول أندرو: "كان التحدي الذي واجهناه هو كيفية الحصول على إشارات مفيدة دون تغيير جماليات النسيج أو الشعور به".
وأضاف: "مثل هذه المناطق المضغوطة من النسيج هي مواقع محتملة حيث يمكننا قياس الحركات النابضة الناتجة عن دقات القلب والتنفس ويمكن استخدامها لاستخراج المتغيرات الفسيولوجية.
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