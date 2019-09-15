وذكرت شبكة (ايه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية أن 102 من أعضاء البرلمان -البالغ 120 عضوا- وافقوا على إقالة يانيفا من منصبها، حيث كانت شخصيا رهن الاحتجاز على ذمة الاتهام بارتكاب جرائم تحايل على القانون.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن يانيفا التى تشغل هذا المنصب منذ عام 2015 فى إطار جهود مقدونيا الشمالية للقضاء على الفساد بغرض تسهيل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تنفى ارتكاب أية تجاوزات.
وتواجه يانيفا اتهامات باستغلال منصبها للحصول على رشوة فى شكل منافع مادية مقابل اسقاط الاتهامات بارتكاب جرائم فساد عن رجل اعمال محلي.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمان مقدونيا الشمالية يوافق على إقالة النائب العام المختصة بفساد المسئولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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