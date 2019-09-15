ترامب: نضرب طالبان حاليا كما لم تُضرَب من قبل

وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع "تويتر"، أمس السبت: "لم تُضرَب طالبان مطلقا كما تُضرب فى الوقت الحالي. إن قتل 12 شخصا، بينهم جندى أمريكى أمر جلل، ولم يكن فكرة جيدة. هناك طرق أفضل بكثير لبدء تفاوض. تعلم طالبان أنها اقترفت خطئا كبيرا، وليست لديهم فكرة عن كيفية تداركه".
وتأتى تصريحات ترامب بعد أسبوع من إعلانه إلغاء محادثات سلام استمرت أشهر مع حركة طالبان الأفغانية ردا على هجوم شنته الحركة فى كابول أدى لمقتل 12 شخصا بينهم جندى أمريكي.
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