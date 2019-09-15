ترامب: نضرب طالبان حاليا كما لم تُضرَب من قبل

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن القوات الأمريكية تضرب حاليا حركة طالبان فى أفغانستان بقوة "لم تُضرَب بمثلها من قبل"، وذلك بعدما انهارت المفاوضات بين الإدارة الأمريكية والحركة بعد هجوم نفذته الأخيرة فى كابول، وأدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم جندى أمريكي.

وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع "تويتر"، أمس السبت: "لم تُضرَب طالبان مطلقا كما تُضرب فى الوقت الحالي. إن قتل 12 شخصا، بينهم جندى أمريكى أمر جلل، ولم يكن فكرة جيدة. هناك طرق أفضل بكثير لبدء تفاوض. تعلم طالبان أنها اقترفت خطئا كبيرا، وليست لديهم فكرة عن كيفية تداركه".

وتأتى تصريحات ترامب بعد أسبوع من إعلانه إلغاء محادثات سلام استمرت أشهر مع حركة طالبان الأفغانية ردا على هجوم شنته الحركة فى كابول أدى لمقتل 12 شخصا بينهم جندى أمريكي.