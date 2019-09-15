إيكواس تعلن خطة بتكلفة مليار دولار لمواجهة تصاعد أعمال العنف بغرب إفريقيا

وذكرت قناة (فرانس 24) - فى نشرتها الليلة باللغة الانجليزية - أن الزعماء المشاركين فى اجتماع (إيكواس) فى واجادوجو أعلنوا هذه الخطة فى ختام اجتماعهم، الذى شاركت فيه موريتانيا وتشاد .
وأعلن رئيس النيجر محمد ايسوفو أن (إيكواس) قرر تعبئة الموارد المالية اللازمة لمواجهة الإرهاب لتصل إلى مليار دولار، حيث من المقرر أن يتم توفير هذا المبلغ بين عامى 2022 و2024.
ومن المنتظر أن يستخدم هذا المبلغ - الذى سوف يودع فى صندوق مشترك - فى تعزيز العمليات العسكرية التى تقوم بها القوات المشتركة المشكلة من دول (إيكواس) عام 2017، والتى كان تواجه عجزا ماليا مؤثرا على أنشطتها.
ومن المقرر أن تعلن التفاصيل الكاملة لهذه الخطة خلال الاجتماع القادم للاكواس، والذى سيقعد فى شهر ديسمبر المقبل .
يشار إلى أن نقص الموارد المالية والتدريب والمعدات أدى إلى التأثير على مدى فاعلية وعدد القوة المشتركة، التى تضم عناصر من بوركينا وتشاد ومالى وموريتانيا والنيجر بغرض دحر العناصر المتطرفة والحد من انتشار أنشطتها فى المنطقة بأسرها، حيث يبلغ قوامها فى الوقت الراهن أربعة آلاف فرد فقط، فى حين كان من المفترض أن تصل إلى خمسة آلاف فرد.
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