سقوط أفيس بخماسية أمام جيماريش بالدوري البرتغالي

سجل خماسية فريق جيماريش فى شباك أفيس، اندرى بيريرا، إدموند تابسوبا، ديوجو فيليبى، بيدرو رودريجيز واليكساندرى جويديس فى الدقائق 11، 40، 69، 77 و 94 من زمن اللقاء، بينما سجل هدف أفيس الوحيد إنزو زيدان، نجل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.
بهذه النتيجة توقف رصيد أفيس عند 3 نقاط فى المركز السادس عشر، بينما رفع فيتوريا جيماريش رصيده إلى 6 نقاط فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري البرتغالى، الذى يتصدره فريق فاماليكاو برصيد 13 نقطة.
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