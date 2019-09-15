سقوط أفيس بخماسية أمام جيماريش بالدوري البرتغالي

تلقى فريق أفيس، هزيمة ثقيلة أمام ضيفه فريق فيتوريا جيماريش، بنتيجة 5 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري البرتغالى.

سجل خماسية فريق جيماريش فى شباك أفيس، اندرى بيريرا، إدموند تابسوبا، ديوجو فيليبى، بيدرو رودريجيز واليكساندرى جويديس فى الدقائق 11، 40، 69، 77 و 94 من زمن اللقاء، بينما سجل هدف أفيس الوحيد إنزو زيدان، نجل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

بهذه النتيجة توقف رصيد أفيس عند 3 نقاط فى المركز السادس عشر، بينما رفع فيتوريا جيماريش رصيده إلى 6 نقاط فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري البرتغالى، الذى يتصدره فريق فاماليكاو برصيد 13 نقطة.