محمد الننى يتفوق على لاعبي بشكتاش في الظهور الأول بالدوري التركي

محمد النني تصدر قائمة الأكثر اللاعبين دقة في التمريرات بنادي بشكتاش، بعدما قام بـ 57 تمريرة خلال مشاركته في مباراة غازي عنتاب، بلغت نسبة دقتها 98%، وفقاً لموقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.
وخسر بشكتاش في أول مباراة للنجم المصري محمد النني بنتيجة 3-2، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط متراجعاً للمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري التركي، فيما حصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 57 لإعتداءه على المنافس بدون كرة.
وتعاقد نادى بشكتاش التركى مع محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر قادماً من نادى أرسنال الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
وأوضح نادى بشكتاش، عبر موقعه الرسمى، أن الإدارة توصلت لاتفاق مع مسئولى نادى أرسنال الإنجليزى، يقضى بانتقال الننى للفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء.
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