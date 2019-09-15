ونقلت القناة العبرية 12، عن مصدر عسكري قوله:“ أنه تم الاشتباه بشخص يلقي ”شنطة كبيرة“ وعند رصدها والوصول إليها تبين أنه فيها أسلحة مهربة من لبنان“ .
وأضاف المصدر (الذي لم يكشف عن هويته) :“ أنه تم العثور على 17 بندقية وأسلحة أخرى. مشيرًا إلى أنه فتح تحقيقا في ظروف الحادثة“ .
وتشهد الحدود اللبنانية مع إسرائيل توترا أمنيا كبيرا، في أعقاب عدة عمليات أمنية وعسكرية قام بها الجيش الإسرائيلي بعد كشفه لأنفاق تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: أحبطنا عملية تهريب أسلحة من الحدود اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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