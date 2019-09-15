الجيش الإسرائيلي: أحبطنا عملية تهريب أسلحة من الحدود اللبنانية

قال مصدر عسكري إسرائيلي، مساء السبت، إن جنود الجيش أحبطوا عملية تهريب للأسلحة من الحدود اللبنانية في الشمال إلى مناطق تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

ونقلت القناة العبرية 12، عن مصدر عسكري قوله:“ أنه تم الاشتباه بشخص يلقي ”شنطة كبيرة“ وعند رصدها والوصول إليها تبين أنه فيها أسلحة مهربة من لبنان“ .

وأضاف المصدر (الذي لم يكشف عن هويته) :“ أنه تم العثور على 17 بندقية وأسلحة أخرى. مشيرًا إلى أنه فتح تحقيقا في ظروف الحادثة“ .

وتشهد الحدود اللبنانية مع إسرائيل توترا أمنيا كبيرا، في أعقاب عدة عمليات أمنية وعسكرية قام بها الجيش الإسرائيلي بعد كشفه لأنفاق تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية.