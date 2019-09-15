وأكد تشاووش أوغلو أن عملية إعداد الوثائق اللازمة للانضمام ستستكمل قريبا، وأضاف أن الاجتماع الأول للمجلس سيعقد يوم 16 أكتوبر المقبل.
وكشف أن تركمانستان تعتزم الانضمام للمجلس كعضو مراقب.
من ناحية ثانية، أقر مجلس الشيوخ الأوزبكي، السبت، اتفاقية "نخجوان" المؤسسة لـ"المجلس التركي"، تمهيدا لانضمام البلاد إليه.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر في الخارجية الأوزبكية قوله إن بلاده ستصبح عضوا في المجلس في غضون 30 يوما من إقرار مجلس الشيوخ للاتفاقية المذكورة.
وتعود بدايات تأسيس المجلس التركي، إلى القمة التاسعة لزعماء البلدان الناطقة باللغة التركية، التي احتضنتها مدينة نخجوان الأذرية في أكتوبر 2009.
وتم الإعلان رسميا عن تأسيس المجلس الذي يضم حاليا تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا إضافة إلى هنغاريا التي تحمل صفة عضو مراقب، خلال القمة العاشرة لزعماء البلدان الناطقة بالتركية، التي جرت بمدينة اسطنبول في سبتمبر 2010.
وتعتمد 6 دول في العالم، لغات تتبع إلى العائلة اللغوية التوركية، كرسمية لها، وهي تركيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزيا وكازاخستان.
كانت هذه تفاصيل خبر أوزبكستان بصدد الانضمام إلى "المجلس التركي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.