لجنة اطباء السودان تعلن عن اصابة 12 شخصاً في مليونية القضاء….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت لجنة أطباء السودان أمس، عن إصابة 12 شخصاً خلال المسيرة المليونية التي نظمتها قوى إعلان الحرية والتغيير، لتسليم مذكرة تطالب بتعيين القائمين على السلطة القضائية، ضمن جدول تصعيدي يحمل اسم “تحقيق أهداف الثورة”.وقال بيان للجنة إن الإصابات نتيجة لإطلاق الشرطة لعبوات الغاز المسيل للدموع في الموكب الاحتجاجي. واستنكرت في بيان تعامل الشرطة مع المحتجين السلميين بإطلاقها الغاز المسيل للدموع مباشرة نحو المتظاهرين، بقصد الإصابة وليس تفريقهم.وتظاهر الآلاف من المواطنين نهار الخميس واحتشدوا أمام البوابة الجنوبية للقصر الجمهوري، وقاموا بتسليم مذكرة لعضو المجلس السيادي عن قوى الحرية والتغيير، صديق تاور، تطالب بالإسراع بتسمية رئيس القضاء والنائب العام، بجانب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جريمة فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي.وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بالقصاص للشهداء، قبل أن يخرج إليهم عضو المجلس السيادي، صديق تاور، لمخاطبتهم التي تعذرت واكتفى باستلام المذكرة.وردد المشاركون في التظاهرة شعارات، “الشعب يريد رئيس قضاء جديد”، “الشعب يريد قصاص الشهيد”، و”حقنا كامل وما بنجامل”.