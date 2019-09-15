مدرب منتخب السودان يثير أزمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : المدير الفني للمنتخب السوداني الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش هدّد بالتوقف عن العمل بسبب عدم تسلّمه متأخراته المالية بطرف اتحاد كرة القدم. وبحسب مصادر لـ”باج نيوز” فإنّ زدرافكو رفض الإشراف على تدريب المنتخب قبل المباراة السابقة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، لكّن وساطة المدرب العام خالد بخيت أعادت المدرب للعمل. ويعد الموسم الحالي هو الثاني للمدرب الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش بعدما تمّ التعاقد معه في العام 2018.

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