- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال رئيس حركة جيش تحرير السودان، القائد العام لقُوّاتها فيصل عبد الرحمن السحيني، إنّ ما تمّ بدولة جنوب السودان لا يمثلهم، واعتبر ذلك التفافاً على حُقوق الشعب التي دفع ثمنها غالياً أرتالاً من الشهداء وملايين من النازحين واللاجئين والمُشرّدين والمُهجّرين.
وأضاف السحيني بأنّ ما حَدَثَ بجوبا مكاسب شَخصية وذاتية، وشدّد على مُناهضة ذلك بشتى الوسائل، وتابع: “مازالت الكرة في ملعب الجبهة الثورية للتشاوُر معنا حتى نخرج برؤيةٍ مُشتركةٍ ومَوقفٍ مُوحّدٍ للدخول به لاستحقاق السلام القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر حركة تحرير السودان.. إتفاق جوبا لا يمثلنا…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.