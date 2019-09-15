مدرب انيمبا النيجيري يقدم طلبا لحكومه بلاده بخصوص مباراة الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : طالب مدرب انيمبا النيجيري عثمانو عبد الله حكومه بلاده بضرورة السماح لهم بإقامة مباراتهم مع الهلال السوداني تحت الأضواء الكاشفة حتي يضمن دخول عدد كبير من الجماهير وقال عثمانو وفق حوار له مع (سودانا فوق) لعبنا في تمهيدي الأبطال الأفريقي أمام بطل بوركينا فاسو بدون جمهور والان الكاف سمح لنا بذلك فيجب علي الدولة ان تسمح لنا باللعب ليلا.

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