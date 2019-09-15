ولاية شمال دارفور تحظر تحريك المركبات غير المقننة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري تنفيذ قرار والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي والذي أصدره مؤخرا وقضى بموجبه حظر تحريك العربات والمركبات غير المقننة بجميع محليات الولاية.

وقد تضمن قرار والي الولاية الذي حمل الرقم ١٨٣ لسنة ٢٠١٩م توجيها لأمانة حكومة ولجنة أمن الولاية والجهات الأخرى المعنية باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار وذلك بحجز أي عربة أو مركبة لم يتم توفيق وضعها خلال المهلة التي امتدت لستة أيام ومصادرتها للصالح العام.