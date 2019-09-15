شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يترأس وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس وفد السودان المشارك في مباحثات سد النهضة والتي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة يومي الخامس عشر والسادس عشر من الشهر الجاري. وتتناول المباحثات التي يشارك فيها بجانب السودان مصر وإثيوبيا خيارات الملء الاول وتشغيل السد. ووقعت مصر وإثيوبيا والسودان فى مارس 2015م اتفاقا يتضمن 10 مبادئ أساسية لحفظ الحقوق والمصالح المائية والتعاون على اساس التفاهم والمنفعة المشتركة وعدم التسبب بضرر لأي من الدول الثلاث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الري يترأس وفد السودان لمفاوضات سد النهضة بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.