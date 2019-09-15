شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على الفنانة الجمهيرية ندى القلعة وذلك بسبب ظهورها في اغنية مصورة على طريقة الفيديو كلين وهي ترتدي عددا من لنظارات الشمسية المختلفة بجانب تعدد الازياء والاكسسوارات حيث شبهها البعض بالممثلة والراقصة الاستعراضية المصرية فيفي عبدو حيث قال معلق: (فيفي عبده السودان اختشي ع عمرك ياااخ) بينما اعتبر معلق اخر ان الفيدو مجرد دعاية في ؤقوله: (دعاية للنظارات الشمسية).

الاغنية التي قامت بادائها الفنانة ندى القلعة بعنوان (ما كنت من تسعة بتنوم) كلمات الشاعر الكبير عبد الوهاب هلاوي والحان عماد يوسف حيث قامت بتصويرها على شاطئ الساحل الشمالي بالقاهرة ويقول مطلعها: ما كنت من تسعة بتنوم .. يا قلبي مالك بالسهر المادة السابقة عريس سوداني يُحيّي معازيمه بطريقة غريبة! المقالة القادمة وصول (4) بواخر من القمح إلى ميناء بوتسودان

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كانت هذه تفاصيل خبر هجوم عنيف على ظهور ندى القلعة بالنظارات الشمسية ورواد مواقع التواصل يطلقون عليها..(فيفي عبدو السودان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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