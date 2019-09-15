عريس سوداني يُحيّي معازيمه بطريقة غريبة!

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لعريس سوداني يُحيّي معازيمه وهو معلق في الهواء بواسطة رافعة كالتي يستخدمها “الدفاع المدني”.
وأظهر الفيديو العريس السوداني، وهو مربوط في عمود الرافعة، ويسمك سوطًا في يده ويلوح بهِ إلى المعازيم الذين تجمعوا فيما يبدو أمام منزله.
وأثار الفيديو إعجاب المغردين بسبب الطريقة الغريبة التي حيا بها العريس السوداني معازيمه، فيما رأى آخرون أنه لجأ لهذه الطريقة بسبب كثرة الحضور.
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