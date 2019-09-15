الرئيس الإريتري يبحث في السودان مجالات التعاون المشترك بين البلدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بحث الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، في السودان، اليوم السبت، تطوير العلاقات بين البلدين.

الخرطوم – سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة في السودان، “التقي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ببيت الضيافة اليوم، الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، في مستهل برنامج زيارته للبلاد، وبحث اللقاء العلاقاتِ الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين السودان وإريتريا، والقضايا ذاتَ الاهتمام المشترك، خاصة المتعلقة بأمن منطقةِ القرن الإفريقي”.

وتابع البيان، “كما التقي رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، دكتور عبد الله حمدوك، الرئيس الإريتري”.

ونقل البيان عن عمر مانيس، وزير شؤون مجلس الوزراء، في تصريح صحافي عقب اللقاء، أن الجانبين تناولا أنسب السبل والوسائل لتطوير العلاقات القائمة بين البلدين، والآليات المناسبة لتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة”.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني المنحل، عضو مجلس السيادة الحالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قام بزيارة إلى إريتريا، في أوائل تموز/يوليو الماضي، حيث أكدت إريتريا دعمها لجهود المجلس العسكري الانتقالي في السودان لحل الأزمة الدائرة آنذاك بين المجلس وقوى المعارضة المطالبة بنقل السلطة للمدنيين، مشددة على ضرورة حل الأزمة في إطار داخلي.