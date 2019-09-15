مظاهرة حاشدة بلندن تدين “تدخلات” الرياض وأبوظبي باليمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تجمع نشطاء يمنيون وعرب، اليوم السبت، أمام سفارتي السعودية والإمارات في لندن.

وطالب النشطاء، يإيقاف التدخلات الخارجية في اليمن، وجددوا مطالبتهم بطرد الإمارات من التحالف العربي الذي تقوده الرياض باليمن.

وكانت الإمارات قد قصفت القوات الحكومية في مدخل عدن الشرقي، للحيلولة دون تقدم هذه القوات صوب العاصمة المؤقتة عدن التي يسيطر عليها الإنفصاليون الذين تدعمهم أبوظبي.

وتعالت الأصوات اليمنية مؤخرا، المطالبة بطرد الإمارات من التحالف، عقب سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي على عدن.

كما دشن اليمنيون مؤخرا وسما موجها للسعودية، على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهموها باختطاف القرار السياسي اليمني، مطالبين بعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمقيم بالرياض منذ سنوات إلى اليمن.

وأعلن وزير وزير النقل اليمني صالح الجبواني، الجمعة، عن تحرك دولي تجريه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لأجل إطلاع المجتمع الدولي على انتهاكات الإمارات الأخيرة باليمن.

وقال الجبواني في تغريدة له بموقع “تويتر”، إنه “تقرر سفرنا إلى مونريال كندا في 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، للاجتماع بقيادة منظمة الطيران العالمية (الإيكاو)، وكذلك في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بلدن، للاجتماع بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية”.

عربي21