التاريخ: 14-سبتمبر-2019
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كشفت الناشطة السياسية تراجي مصطفى في لقاء عبر قناة النصر التشادية – كشفت عن زيارة سرية قام بها الرئيس التشادي ادريس ديبي للسودان قبل سقوط نظام المؤتمر الوطني في الحادي عشر من ابريل موضحة بان دبي وصل الخرطوم يوم الخميس لمقابلة الرئيس المخلوع عمر البشير وكان ينوي المبيت معه يومين واسداء النصح له لمواجهة الحراك العنيف الذي توجه الثوار باعتصام القيادة العامة.
وذكرت تراجي بان من ضمن الحديث الذي تداولته المجالس بين المخلوع البشير والرئيس التشادي ادريس دبي بان الاخير اقترح على المخلوع ان يخرج على الشعب ويعتذر له تاريخيا ويوعد بتشكيل حكومة عمرها ثلاثة شهور واقامة انتخابات مبكرة وان يقول للشعب السوداني (العفو والعافية)مضيفة بان الرئيس دبي قال للمخلوع:(انت يا اخوي البشير لا عندك ولد ولا بت اطلع للاولاد والبنات ديل قول ليهم انتو اولادي وبناتي) مشيرة الى ان الرئيس المخلوع لم يستجب ولم يثمن تحركات الرئيس ادريس دبي بسبب التقاريبر الخاطئة التي كانت ترد اليه عن الثورة والحراك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: زيارة سرية للرئيس التشادي ادريس دبي للمخلوع اثناء اعتصام القيادة وامتناعه عن المبيت معه ليلة سقوطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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