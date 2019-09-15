بالصورة: أول حسناء سودانية تُرشح لتولي منصب والي الخرطوم

رشح نشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي “هدى شفيق” لتولي منصب والي الخرطوم، وذلك بعد أن المح رئيس الوزراء د. حمدوك خلال مؤتمره الصحفي بترشيح إمراة لشغل هذا المنصب، بحسب مانقلت “أخبار الخليج 365”.

وكتبت “شذى المهدي” لو الخرطوم محظوظة لو فعلا عايزة تستفتح عهد جديد بعقلية ثاقبة ونظر سديد وشجاعة في مواجهة العقد والمحكات، الخرطوم لو الله راضي عليها بالجد بتجيها هدى شفيق وتختها في الحتة الصاح.

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مضيفة: بعيدا عن السيرة الذاتية ام ماجيستيرات وجامعات مرموقة وسجل خدمة ممتاز (ودة كلو عندها وبامتياز) كفاءة هدى الحقيقية في مواقفها علي أرض الواقع، في صوتها العالي ومساهمتها العظيمة والمستمرة ووقوفها العنيد ضد التيارات الهدامة، انا أدعم وبقوة ترشيح هدى شفيق لمنصب الولاية.

ولاقى الترشيح تأييد العديد من رواد مواقع التواصل، إلا أن “هدى” علقت معتذرة قائلة : شكراً لحسن ظنكم فيني، لكن حابة اوضح حاجتين (لأنو جاتني رسايل بتستفسر عن الموضوع ده) :

١- خبر ترشيحي لهذا المنصب غير حقيقي.

٢- ما بعتبر نفسي أهلاً للمنصب ولو عرضت اي جهة ترشيحي فسأعتذر بلا تردد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)