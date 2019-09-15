نوريتش يصدم مانشستر سيتي ويلحق به الهزيمة الأولى

تعرض نادي مانشسترسيتي الانجليزي لخسارته الأولى هذا الموسم على يد مضيفه نادي نوريتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ،وذلك في مواجهة الفريقين اليوم السبت على ملعب كارو رود ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وتاخر مانشستر سيتي بالهدف الأول بالدقيقة 18 من ركلة ركنية لأصحاب الأرض نفذها ايميليانو بونديا ليضعها لاعب الوسط الرائع كيني مكلين في الشباك براسية مميزة للغاية.

وبحسب يوروسبورت حاول مانشستر سيتي السيطرة على الأوضاع والعودة للمباراة، لكنه اصطدم بالهدف الثاني الذي سجله الفريق الكناري من هجمة مرتدة مميزة انتهت بتمريرة من المهاجم الفنلندي المميز تيمو بوكي إلى زميله تود كانتويل ليضع الكرة في الشباك الخالية بالدقيقة 28.

لكن لاعبو المدرب الإسباني بيب غوارديولا قرروا التكشير عن أنيابهم ليُصجل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هدف تقليص الفارق برأسية مميزة بعد عرضية رائعة من زميله البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 45.

ولم يستسلم فريق مانشستر سيتي وضغط بقوة من أجل معادلة النتيجة، لكن المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي ارتكب خطأ فادحًا في منطقة جزاء فريقه ليخطف منه الكرة اللاعب إيميليانو بونديا “صانع الهدف الأول” ويمرر الكرة إلى تيمو بوكي الذي وضع الكرة في الشباك دون تفكير بالدقيقة 50.

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وعاد لاعب الوسط الإسباني رودريغز هيرنانديز لاعب خط وسط السيتيزنز لتقليص الفارق من جديد بهدف رائع من تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء هبت أرضية على يمين الحارس كرول بعد تمريرة من المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة 88.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)