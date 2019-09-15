نجم انيمبا نسعى لحفظ ماء وجه الكرة النيجيرية أمام الهلال

أكد اولاديبو اوستين نجم وسط انيمبا النيجيري أن مباراة الهلال مهمة الغاية.

ويلتقي انبيمبا مع الهلال عصر غد الأحد في ذهاب الدور الأول لدوري الأبطال.

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وبحسب صحيفة كورة سودانية خلال تصريحات لموقع بريلا نت أكد اوستين أن هدف فريقه هو حفظ ماء وجه الكرة النيجيرية بعد اقصاء كانو بيلارز في المرحلة السابقة وتابع،انيمبا هو الممثل الوحيد للكرة النيجيرية في دوري أبطال أفريقيا بعد خروج كانو بيلارز وهدفنا هو مواصلة التحسن وتطوير أدائنا.

واختتم حديثه بأن فريقه راض تماماً عن الإعداد لهذه المواجهة مؤكداً أن ثمار هذا التدريب سوف تظهر خلال هذه المواجهة التي تجمعه أمام الهلال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)