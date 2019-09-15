وصول (4) بواخر من القمح إلى ميناء بوتسودان

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كَشَفَ مدير الميناء الشمالي بميناء بورتسودان أحمد محجوب سليمان، عن وصول (4) بواخر من القمح، إضَافَةً إلى (7) بواخر تشمل بضائع أخرى.

وأعلن سليمان حسب (أس. أم. سي) اليوم (السبت)، عن بدء تفريغ أكثر من (243) ألف طن من القمح، إضَافَةً لتفريغ (210) آلاف طن أخرى من السلعة تَمّ استلامها من المعونة السعودية الإماراتية البالغة (450) ألف طن بواسطة المخزون الاستراتيجي، وقال إنّ البضائع الأخرى تشمل (3) بواخر سماد بحمولة (95.500) طن وباخرة سُكّر بحمولة (31) ألف طن وباخرة أخرى (5) آلاف طن من زيت زهرة الشمس، فَضْلاً عن باخرتين بحمولة سَيّارات وحَديد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)