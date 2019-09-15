وزير الإعلام يكشف تفاصيل مُشاركة حمدوك في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك

يُشارك رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المُتّحدة رقم (74)، التي تنطلق أعمالها أواخر الشهر الحالي بنيويورك.

Advertisements

وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح حسب (أس. أم. سي) اليوم (السبت)، إنّ الحكومة ستقوم بترتيبات لوضع برنامجٍ فَعّالٍ لرئيس الوزراء خلال مُشاركته في أعمال الجمعية العَامّة وعلى رأسها لقاءات لمُمثلين لدوائر صنع القرار بالأمم المُتّحدة والمُنظّمات المَانحة، وأضَافَ بأنّ مُشاركة حمدوك في الاجتماع الأممي تأتي في إطار حِرصه شَخصياً على قيادة وفد السُّودان، وأن لقاءاته الثنائية تستعرض مصالح السودان المشتركة مع قادة دول العالم.. ويتوقّع أن يقدِّم حمدوك خطاب السودان يوم 27 سبتمبر الحالي خلال أعمال الجمعية العامة.

يُذكر أنّ الدورة (74) تفتتح في 17 سبتمبر الحالي، وتعقد المُناقشات في 24 منه، فيما كشفت مصادر دبلوماسية عن تَرتيبات تَقُودها جهات دولية وعربية لعقد لقاءات لحمدوك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)