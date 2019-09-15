( الاستئنافات) مستعدون للقسم على عدم التعامل بالميول والانتماءات في قضية بكري المدينة

قال مولانا محمد الحسن الرضي مقرر لجنة الاستئنافات باتحاد كرة القدم السوداني انهم سيتعاملون وفق القانون وبضمير خالص في قضية بكري المدينة .

مبيناً أنه مستعد أن يقسم صادقاً أنهم لن ينظروا لانتماء ولن تحركهم أهواء ، وشدد على أنهم سيتعاملون وفق القانون واللوائح والنصوص ونبه إلى أن التعامل والتعاطي مع هكذا قضايا لا يتم بميول أو انتماءللمريخ او الهلال .

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معرباً عن أملهم في أن يخرجوا بقرار يرضي ضمائرهم ، مؤكداً وبحسب صحيفة كورة سودانية أنهم يحرصون على مراعاة الحق والضمير ولا يمكن أن يظلموا لاعباً أو نادياً بعينه ، غير أن مولانا الرضي عاد وأكد أنهم يتعاملون وفق نصوص ولوائح واضحة ولن يجاملون مطلقاً ، مشيراً إلى أنهم يعرفوف جيداً أن هناك جماهير متعصبة لا ترضي في ناديها ولا تقبل المساس به وهو أمر عادي بالنسبة للجميع وحق مكفول ، مؤكداً أن اللوائح فقط هي التي ستكون الفيصل في القضية، ونبه مولانا الرضي بأنهم لم يخطروا حتى الآن بموعد الاجتماع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)