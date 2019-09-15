التاريخ: 14-سبتمبر-2019
5 مشاهدة
قال مولانا محمد الحسن الرضي مقرر لجنة الاستئنافات باتحاد كرة القدم السوداني انهم سيتعاملون وفق القانون وبضمير خالص في قضية بكري المدينة .
مبيناً أنه مستعد أن يقسم صادقاً أنهم لن ينظروا لانتماء ولن تحركهم أهواء ، وشدد على أنهم سيتعاملون وفق القانون واللوائح والنصوص ونبه إلى أن التعامل والتعاطي مع هكذا قضايا لا يتم بميول أو انتماءللمريخ او الهلال .
معرباً عن أملهم في أن يخرجوا بقرار يرضي ضمائرهم ، مؤكداً وبحسب صحيفة كورة سودانية أنهم يحرصون على مراعاة الحق والضمير ولا يمكن أن يظلموا لاعباً أو نادياً بعينه ، غير أن مولانا الرضي عاد وأكد أنهم يتعاملون وفق نصوص ولوائح واضحة ولن يجاملون مطلقاً ، مشيراً إلى أنهم يعرفوف جيداً أن هناك جماهير متعصبة لا ترضي في ناديها ولا تقبل المساس به وهو أمر عادي بالنسبة للجميع وحق مكفول ، مؤكداً أن اللوائح فقط هي التي ستكون الفيصل في القضية، ونبه مولانا الرضي بأنهم لم يخطروا حتى الآن بموعد الاجتماع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ( الاستئنافات) مستعدون للقسم على عدم التعامل بالميول والانتماءات في قضية بكري المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.