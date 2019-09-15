قلاب يدهس “هايس” ويقتل جميع “الركاب”

التاريخ: 14-سبتمبر-2019
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وقع حادث حركة أليم بكوبري الفتيحاب، يوم السبت، بين عربة “هايس” وعربة قلاب، أدى إلى وفاة كل ركاب “الهايس”، وتم استخراج الجثث من داخل الهايس بصعوبة بالغة، نتيجة قوة دهس القلاب للعربة “الهايس” بحسب الشروق.
وشهد كوبري الفتيحاب الرابط بين أمدرمان والخرطوم من جهة أبوسعد عدة حوادث حركة خلال الفترة الماضية، أدت إلى وفاة أعداد كبيرة من المواطنين.
ونتيجة لقوة الارتطام والدهس تحولت العربة الهايس إلى كومة من الحديد، وتعطلت حركة المرور بين أمدرمان والخرطوم، لتعارض العربة القلاب في منتصف كوبري الفتيحاب. ووفقاً لشهود عيان فإن كل ركاب الهايس البالغ عددهم 14 راكباً لم يسلم منهم أحد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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