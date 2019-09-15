شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً عنيفاً على الفنانة الجماهيرية ندى القلعة وذلك بسبب ظهورها في أغنية مصورة على طريقة الفيديو كليب وهي ترتدي عدداً من النظارات الشمسية المختلفة بجانب تعدد الأزياء والاكسسوارات حيث شبهها البعض بالممثلة والراقصة الاستعراضية المصرية فيفي عبدو حيث قال معلق: (فيفي عبده السودان اختشي ع عمرك ياااخ) بينما اعتبر معلق آخر أن الفيدو مجرد دعاية في قوله: (دعاية للنظارات الشمسية).

الأغنية التي قامت بأدائها الفنانة ندى القلعة بعنوان (ما كنت من تسعة بتنوم) كلمات الشاعر الكبير عبد الوهاب هلاوي وألحان عماد يوسف حيث قامت بتصويرها على شاطئ الساحل الشمالي بالقاهرة ويقول مطلعها: ما كنت من تسعة بتنوم .. Advertisements يا قلبي مالك بالسهر الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : هجوم عنيف على ظهور ندى القلعة بالنظارات الشمسية ورواد مواقع التواصل يطلقون عليها لقب (فيفي عبدو السودان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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