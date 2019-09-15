ورشة مطلوبات مناخ السلام تؤكد أهمية دور الإعلام

شدد وزير وزارة الإعلام والثقافة الأستاذ فيصل محمد صالح على أهمية دور الإعلام في المرحلة المقبلة لمناقشة عملية التحول الديمقراطي، مقراً بصعوبات تواجه التحول الديمقراطي، ووعد بالعمل على التغيير الاجتماعي الكبير .

ووصف خلال حديثه في ورشة “مطلوبات تهيئة مناخ السلام” بالقراند هوليداي فيلا، المرحلة المقبلة بأنها “خروج من غرفة الجراحة إلى العناية المكثفة” حسب قوله، مضيفاً أن الإعلام يحتاج لرسم مساحات للحريات لتوسيعها وإزالة القيود لتحقيق الشفافية والحرية.

من جانبها دعت ممثلة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جوي يب، الإعلاميين ورجال الدين لضرورة دعم عملية السلام خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن هنالك تحديات كبيرة تواجه العملية السلمية، وشددت على أن نقل المعلومات عبر الوسائط الجديدة له جوانب سالبة في تهيئة مناخ السلام، وطالبت بإتاحة الحريات وخلق أجواء ملائمة تدعم شعارات الثورة السودانية، لافتة إلى أهمية دور رجال الدين لدفع عملية السلام ودعم المجتمع.

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وأكدت بحسب سونا – التزام دعم الأمم المتحدة بتوفير الخدمات الحقيقية، مبينة أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير المعلومات التي أكدت الأمم المتحدة على توفيرها من خلال تهيئة البيئة والخبراء حتى يحقق السودانيون ما يلبي طموحاتهم.

إلى ذلك قال الكاتب الصحفي محجوب محمد صالح إن السلام كان منذ بداية الحراك الثوري هدفاً أساسياً وزاد قوة بعد انضمام المجموعة التي لم توقع على الميثاق حيث أعلنوا انضمامهم للحكومة الجديدة.

وقال لا بد من رسم خارطة جديدة لتهيئة أجواء مناخ السلام، مبيناً أن السودان لا يحتاج لوسطاء لمقدرته على حل مشاكله وحده، مستدلاً بالمائدة المستديرة، مضيفاً أن سبب الأزمة الحقيقية هي كيف يحكم السودان ولا بد من إجابة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج لضبط الخطاب الإعلامي والسياسي.

من جانبه قال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير د. إبراهيم الأمين “نحن حريصون على أن لا نتعرض لقضايا ذات جدل كبير”، لافتاً إلى أن الإسلام يعتبر المواطنة أساس الحقوق والواجبات مما يؤكد مدنية الدولة في الإسلام وأنه أتى لكل العالم دون تمييز ويحترم عقائد غير المسلمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)