مانشستر يونايتد يعبر لستر سيتي بصعوبة

التاريخ: 14-سبتمبر-2019
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أنهى ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد معاناة الشياطين الحمر مع ركلات الجزاء وقاد فريقه للفوز على ليستر سيتي بالبريميرليغ.
وبحسب يوروسبورت استطاع راشفورد أن يسجل هدف الفوز لليونايتد على ضيفه بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول.
وعانى مانشستر يونايتد من شبح إهدار ركلات الجزاء بالمباريات السابقة وهو ما كلفه خسارة العديد من النقاط خلال مشواره بالبطولة.
البداية كانت ببول بوغبا خلال مباراة الفريق أمام وولفرهامبتون ثم أهدر راشفورد نفسه ركلة جزاء أمام كريستال بالاس على ملعب أولد ترافورد.
ولم يشارك بوغبا أمام ليستر سيتي فيما منح أولي غانر سولشاير الثقة لراشفورد في تسديد الركلة واستطاع أن يسجل هدف الفوز للشياطين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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