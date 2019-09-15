ارتفاع مناسيب نهر الدندر

التاريخ: 14-سبتمبر-2019
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سجل نهر الدندر ارتفاعاً في مناسيبه يوم السبت، عند قياس محطة نهر الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية، ووقف وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية رئيس غرفة الطوارئ الفنية بولاية سنار، م. طارق سعيد، على طبيعة الزيادة في النهر.
ووصف رئيس غرفة الطوارئ الفنية بالولاية، خلال وقوفه على نهر الدندر،بحسب الشروق – الوضع بالمطمئن، وقال إن الوضع مستقر مقارنة بفيضانات الأعوام السابقة.
وأكد أن غرفة الطوارئ ظلت تتابع عن كثب كافة التطوارات بالدندر، مشيراً إلى أن جميع الآليات العاملة ظلت مرابطة بمنطقة سد خور العطشان، لافتاً إلى أن عمليات الصيانة وتأهيل السد قد اكتملت في وقت مبكر ضمن عمليات الاستعدادات لفصل الخريف.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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