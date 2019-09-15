(الصوارمي) : ما تداولته الوسائط ساذج ولا يقوله إلا مخبول

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نفى اللواء خالد الصوارمي، الناطق الرسمى الأسبق بإسم القوات المسلحة، ما نسب إليه حول النظام البائد.. وقال بحسب (تاسيتي نيوز) :(أنا ضابط منضبط، ولا يمكن أن أقول مثل هذا الكلام الساذج، الذي لا يقول به إلا مخبول).. ثم ختم تصريحه المقتضب قائلا:(هذا الكلام مجرد فبركة عقيمة وغبية).

وتداولت وسائط التواصل الاجتماعي حديثاً منسوباً للصوارمي تنبأ فيه بخروج البشير وعودته للحكم في نوفمبر القادم، وهو الأمر الذي أثار سخرية الكثيرين، وسارع الصوارمي بنفيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)