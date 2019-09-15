التاريخ: 14-سبتمبر-2019
320 مشاهدة
نفى اللواء خالد الصوارمي، الناطق الرسمى الأسبق بإسم القوات المسلحة، ما نسب إليه حول النظام البائد.. وقال بحسب (تاسيتي نيوز) :(أنا ضابط منضبط، ولا يمكن أن أقول مثل هذا الكلام الساذج، الذي لا يقول به إلا مخبول).. ثم ختم تصريحه المقتضب قائلا:(هذا الكلام مجرد فبركة عقيمة وغبية).
وتداولت وسائط التواصل الاجتماعي حديثاً منسوباً للصوارمي تنبأ فيه بخروج البشير وعودته للحكم في نوفمبر القادم، وهو الأمر الذي أثار سخرية الكثيرين، وسارع الصوارمي بنفيه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (الصوارمي) : ما تداولته الوسائط ساذج ولا يقوله إلا مخبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.