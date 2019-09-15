وكانت إدارة الأهلي قررت إقالة مدربها الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش عقب هزيمة الفريق الأخيرة أمام الوحدة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، السبت.
وغرّد ضيف الله الصقر على صفحته في تويتر، قائلاً: ”معلومة عاجلة: الأهلي الآن يفاضل بين المدرب رامون دياز والمدرب كلارنس سيدروف مدرب منتخب الكاميرون السابق“.
من جانبه، قال ماجد الطويرقي، مدير الكرة في الأهلي السعودي: ”ليس هذا الطموح الذي كنا نأمل فيه وإقالة المدرب جاءت بسبب سوء النتائج، حققنا نتيجة إيجابية في مباراة الاتفاق ولم نظهر بالمستوى المأمول ووهذا بسبب عدة أخطاء سواء من الجهاز الفني أو الإداري أو اللاعبين ولذلك تمت إقالته“.
وكان الأهلي أعلن عن تعاقده مع المدرب الكرواتي في يونيو الماضي لمدة موسمين بعد فسخ عقده مع فريق بيرسبولس الإيراني.
وقاد برانكو الأهلي في 5 مباريات رسمية خسر في مباراته الأولى أمام الهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا برباعية، وانتصر في مواجهة العودة بهدف لم يكن كافياً للعبور إلى ربع النهائي ليودع الفريق الجداوي البطولة من الدور الـ16.
وفي الدوري سقط برانكو في الجولة الأولى بالتعادل على أرضه وبين جماهيره مع الضيف الجديد على دوري المحترفين فريق العدالة، وفي الثانية حقق الانتصار على الاتفاق بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتلقى الضربة القاسية أمام الوحدة اليوم ويسقط بهدفين مقابل هدف، ليقرر الأهلاويين إنهاء ارتباطهم مع المدرب الكراوتي، ويصبح الضحية الأولى في الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر رامون دياز وكلارنس سيدروف أبرز المرشحين لقيادة النادي الأهلي السعودي خلفًا لبرانكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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