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نيمار يتحدث عن سر رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان

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كشف البرازيلي دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، على أنه طلب من إدارة ناديه الرحيل في الصيف لأسباب شخصية.

ورغم عودته للمشاركة مع سان جيرمان لأول مرة هذا الموسم، بل وتسجيل هدف الفوز في الدقيقة (90+2)، لم يخف نيمار رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”الكل يعلم أنني أردت المغادرة.. لقد عبرت عن ذلك بوضوح كبير“.

وأضاف: ”لن أخوض في التفاصيل، لأنها تؤثر على الآخرين، ما زلت لاعبًا في باريس سان جيرمان، وأعتزم أن أكون سعيدًا على أرض الملعب“.

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وتابع: ”تفكيري حاليًا مع باريس سان جيرمان، لقد أوضحت دائمًا أنني ليس لدي أي شيء ضد سان جيرمان أو جماهيره“.

وأوضح النجم البرازيلي: ”لقد كانت أسباب شخصية، كان لدي أسبابي وحاولت بذل قصارى جهدي للرحيل، لكن لسوء الحظ لم يسمحوا لي بذلك“.

وأردف: ”طلبت الرحيل بالفعل، لكن هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي سأتحدث فيها عن هذا الأمر، أنا أفكر فقط في باريس سان جيرمان“.

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