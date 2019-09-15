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برشلونة يصطاد خفافيش فالنسيا

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اكتسح فريق ضيفه فالنسيا (5-2)، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب "كامب نو"، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل خماسية العملاق الكتالوني كل من، المهاجم الغيني أنسوماني فاتي (د. 2)، ولاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ (د. 7)، والمدافع جيرارد بيكيه (د. 51)، والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز (د. 61 و82).

بينما حملت ثنائية الضيوف توقيع كل من المهاجمين، الفرنسي كيفن غاميرو، والأوروغوياني ماكسيميليانو غوميز، في الدقيقتين (27، و90) على الترتيب.

ورفع برشلونة، حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز، إلى 7 نقاط، وتقدم إلى المرتبة الرابعة، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما توقف رصيد فالنسيا عند 4 نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الليغا.

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