نابولي يهزم ضيفه سامبدوريا بثنائية بلجيكية

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في انتصارهم لمهاجمهم البلجيكي، درايس ميرتينز، الذي أحرز هدفي فريقه، في الدقيقتين (13 و67) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سان باولو" بمدينة نابولي.
وحقق نابولي بذلك انتصاره الثاني في الموسم تخللتهما هزيمة واحدة، ورفع رصيده بالتالي إلى 6 نقاط، وتقدم إلى المركز الثالث، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.
في المقابل، مني سامبدوريا بالهزيمة الثالثة على التوالي، ويقبع بالتالي في قاع ترتيب "الكالتشيو" من دون نقاط.
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