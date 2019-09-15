هزيمة مفاجئة للزمالك في دوري الأبطال

وأحرز السنغالي، ليما مولاي، هدفي أصحاب الأرض، في الدقيقتين (11 و68)، بينما تمكن اللاعب المصري البديل مصطفى محمد من تسجيل هدف تقليص الفارق للزمالك، عند الدقيقة 74 من زمن اللقاء.
وستتجدد المواجهة بين الزمالك وضيفه السنغالي، في مباراة الإياب، بعد أسبوعين، في مصر.
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