هزيمة مفاجئة للزمالك في دوري الأبطال

مني نادي الزمالك المصري بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه "جينيراسيون فوت" السنغالي (1-2)، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأحرز السنغالي، ليما مولاي، هدفي أصحاب الأرض، في الدقيقتين (11 و68)، بينما تمكن اللاعب المصري البديل مصطفى محمد من تسجيل هدف تقليص الفارق للزمالك، عند الدقيقة 74 من زمن اللقاء.

وستتجدد المواجهة بين الزمالك وضيفه السنغالي، في مباراة الإياب، بعد أسبوعين، في مصر.