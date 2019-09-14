المالية: التحضير لزيارة وزير الخارجية الفرنسي للبلاد يوم الإثنين

إلتقى الدكتور عبد المنعم محمد الطيب، وكيل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بمكتبه اليوم بالوفد الفرنسي الفني المشترك بين وزارتي التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية الفرنسية برئاسة السيد جان فرانسوا. جاء ذلك بغرض التحضير لزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للسودان في السادس عشر من الشهر الجاري.

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