نحو 445 مقاتل من العدل والمساواة ينضمون للدعم السريع

إنضمم فصيل جناح السلام من حركة العدل والمساواة، قوامه أربعمائة وخمسة وأربعين مقاتلاً إلى ركب السلام وإنضمامها إلى الدعم السريع، برئاسة الصادق إسماعيل الحاج.

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