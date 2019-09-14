وقال بومبيو، إن طهران شنت هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة، مضيفا: “طهران تقف خلف أكثر من 100 هجوم على المملكة بينما تتظاهر حكومتها بالدبلوماسية”.
وطالب وزير الخارجية الأمريكي، خلال تصرحات صحفية، العالم أجمع إدانة الهجوم الإيراني الإرهاب على إمدادات الطاقة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يحمل إيران مسؤولية الهجوم على مواقع نفطية في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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