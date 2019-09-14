ضمن المنحة السعودية الإماراتية .. وصول 4 بواخر من القمح ميناء بوتسودان

كشفت إدارة ميناء ببورتسودان عن وصول 4 بواخر من القمح أضافة إلى 7 بواخر تشمل بضائع أخرى. وأعلن مدير الميناء الشمالى بميناء بورتسودان أحمد محجوب سليمان في تصريحات صحفية اليوم “السبت” بدء تفريغ أكثر من 243 ألف طن من القمح أضافة لتفريغ 210 ألف طن أخرى من السلع الاستهلاكية تم إستلامها من المعونة السعودية الإماراتية تبلغ 450 ألف طن بواسطة المخزون الاسترتيجى . وقال سليمان إن البضائع الأخرى تشمل 3 بواخر سماد بحمولة 95 الف و500 طن وباخرة سكر بحمولة 31ألف طن وباخرة أخرى 5 ألف طن من زيت زهرة الشمس.

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