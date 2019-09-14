جنرال موتورز تدمج منصة أندرويد آوتو في سياراتها عام 2021

بدأت صناعة السيارات جنرال موتورز بدمج نظام أندرويد آوتو ضمن نظامها المعلوماتي المساعدة في قيادة السيارات التي تنتجها.

سيحصل نظام أندرويد آوتو على دفعة هائلة في الفترة القادمة، حيث سيلقى دعم إحدى أكبر الشركات المُصنعة للسيارات في العالم، جنرال موتورز، وبشكل ذاتي ضمن نظامها الداخلي. لتكون بذلك تطبيقات جوجل مثل الخرائط والمساعد الصوتي مثبتة ذاتية في نظام السيارة ودون الحاجة لاستخدام أي هواتف أندرويد أثناء استخدامها – ما يعني اعتبارها كمنصة منفصلة.

وكما ذكرت التقارير الصحفية، فإن جميع سيارات الشركة في العالم ستحصل على الدعم، باستثناء الصين التي لا يعمل فيها النظام.

فيما سيأتي نظام أندرويد آوتو ضمن سيارات جنرال موتورز مبنيًا على أندرويد 10 لكنه لن يُتاح عليها جميعًا فور الإطلاق.

Advertisements

وتضم الشركة عدة علامات تجارية تحت ذراعها تجعلها من أهم وأكبر منتجي السيارات؛ بإمتلاكها شيفروليه، GMC، كاديلاك، أوبل، فوكسهول، وهولدن.

وللحفاظ على راحة الجمهور، فإن أصحاب السيارات سيكون بإمكانهم تشغيل نظام كار بلاي من آبل بالطريقة التقليدية داخل سياراتهم في حال أرادوا ذلك لكن مع ذلك سيكون نظام أندرويد آوتو مدمجًا فيها. كما ستقوم الشركة بالحفاظ على بيانات عملائها قدر الإمكان لأنها لن تشارك معلومات حول طريقة قيادتهم مع جوجل وفقًا للاتفاق.

كانت جوجل قد قررت السماح للشركات باستخدام نظام تشغيلها وتصميمه بما يتناسب معها، وقامت فولفو بذلك سابقًا، ومن ثم عقد تحالف نيسان ميتسوبيشي رينو شراكة لاستخدام النظام في السيارات التي تصنعها الشركات الثلاث، والآن يأتي الدور على جنرال موتورز التي تستعد لوضع النظام ضمن سياراتها بشكل ذاتي لجميع المستخدمين.

وبينما تعتبر هذه الخطوة دفعة هائلة لجوجل ونظامها، إلا أن جنرال موتورز ستحصل على استفادة كبيرة من ذلك مستقبلًا.