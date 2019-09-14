قيادات الحركة الشعبية تشارك في اجتماع الجبهة الثورية بالقاهرة

تشارك قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال- في اجتماعات الجبهة الثورية ونداء السودان، بالقاهرة بدعوة من الحكومة المصرية.

واصد رئيس الحركة الشعبية، مالك عقار، قرارا بتعيين، بدر الدين موسى ناطقا رسميا باسم الحركة، وتكوين وفد من (25) عضوا للتفاوض مع الحكومة الانتقالية الذي سيبدأ في منتصف اكتوبر المقبل وتشكيل لجنة وقف العدائيات والشؤون الانسانية.

وأعلنت في بيان تسمية اعضائها في لجنة إطلاق سراح الاسرى و قضايا بناء الثقة، بالاضافة الى ارسال وفد قيادي من ضمن فريق الجبهة الثورية للخرطوم متى ما تمت الترتيبات اللازمة في اسرع وقت ممكن.

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وقالت أن القضايا التي تم الاتفاق عليها في اعلان المبادئ مع الحكومة الانتقالية تعتبر اختراقا مهما في عملية تحقيق السلام.

وثمنت الروح الجيدة التي سادت اجتماعات الجبهة الثورية مع وفد مجلس السيادة برئاسة الفريق اول محمد حمدان دقلو حميدتي ، والاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك وتؤكد التزامها بكل ما تم الاتفاق عليه.

كما رحبت الحركة الشعبية بالتنسيق مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز ادم الحلو في قضايا منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان. لمخاطبة جذور ومسببات الحرب بشكل عادل وشامل وعاجل .