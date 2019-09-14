إسقاط طائرة تجسس صهيونية والسيطرة عليها في غزة

وقالت الكتائب في بيان لها، وفقاً لصحف محلية، إن "قناصة كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، تمكنوا من إسقاط طائرة تجسس للاحتلال والسيطرة عليها، وسيتم الإعلان بالتوثيق المرئي من قبل الإعلام الحربي للكتائب"، دون أن يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أي تعليق يؤكد أو ينفي وقوع الحادث.
واعترف الجيش الإسرائيلي، حينها بإسقاط طائرة التجسس الإسرائيلية، إلا أنه أكد عدم خشية تسرب أية معلومات منها.
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