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إسقاط طائرة تجسس صهيونية والسيطرة عليها في غزة

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أعلنت كتائب "الشهيد أبوعلي مصطفى"، الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء السبت، إسقاط طائرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي من دون طيار والسيطرة عليها.

وقالت الكتائب في بيان لها، وفقاً لصحف محلية، إن "قناصة كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، تمكنوا من إسقاط طائرة تجسس للاحتلال والسيطرة عليها، وسيتم الإعلان بالتوثيق المرئي من قبل الإعلام الحربي للكتائب"، دون أن يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أي تعليق يؤكد أو ينفي وقوع الحادث.

وكانت كتائب "القسام"، الجناح المسلح لحركة حماس قد أعلنت الأسبوع الماضي، إسقاط طائرة تجسس من دون طيار شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وقالت في بيان لها، إنها كانت في مهمة خاصة دون الإفصاح عن هذه المهمة.

واعترف الجيش الإسرائيلي، حينها بإسقاط طائرة التجسس الإسرائيلية، إلا أنه أكد عدم خشية تسرب أية معلومات منها.

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