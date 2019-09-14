وزير المالية يُعلن عن ترتيبات لفتح حساب وديعة “دولار الكرامة”

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور ابراهيم البدوي عن ترتيبات لفتح حساب “الوديعة الدولارية” لصالح البلاد بإسم وزارة المالية وتُحفظ في بنك السودان لدعم الإقتصاد الوطني، على أن تسترد الوديعة بعد “3” سنوات.

وقال البدوي في تصريحات صحفية اليوم “السبت”، سيتم الإعلان عن رقم الحساب في جميع وسائل الإعلام.

وأثنى البدوي على مبادرة الشعب السوداني لدعم الاقتصاد، وقال “إن البلاد في أمس الحاجة لتضافر جهود جميع أبناء الشعب السوداني بمختلف مكوناتهم وفي شتى المجالات من أجل النهوض بها وجعلها في مصاف الأمم المتقدمة”.

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وأعلن أنهم تلقوا وعود إستثمارية ضخمة من جهات دولية عديدة ستصب في صالح الوطن.

وكان قد أطلق مغتربون سودانيون مبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدعم بلادهم بتحويلات نقدية، أطلقوا عليها مبادرة “دولار الكرامة”، وذلك بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء الجديد عبد الله حمدوك، أن السودان يحتاج إلى مساعدات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار لتغطية الواردات وإعادة بناء الاقتصاد.

ودعا نشطاء إلى فتح حساب خاص بالمغتربين لدى البنك المركزي لإيداع 500 دولار للفرد، من أجل توفير المبلغ المطلوب حتى لا تضطر حكومة حمدوك لطلب مساعدات خارجية.