سحب القرعة لـ100 منزل للصحفيين بالإثنين

يشرف والى الخرطوم المكلف، الفريق ركن أحمد عابدون حماد، يوم الإثنين، سحب القرعة لأكثر من 100 منزل لبعض منسوبى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، في مبانى الاتحاد بالمقرن، بحضور مدير عام صندوق الإسكان والتعمير بولاية الخرطوم.

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وأكد رئيس الاتحاد، الصادق الرزيقى، أن تمليك الصحفيين منازل يأتي ضمن مشاريع الاتحاد الهادفة لتحقيق الاستقرار للصحفيين وأسرهم.

وأشار الرزيقي، بحسب وكالة السودان للأنباء، إلى أهمية بذل مزيد من الجهود المشتركة مع ولاية الخرطوم لتنفيذ البرامج التي يمكن أن تصب في مصلحة الصحفيين، باعتبار ولاية الخرطوم تحتضن معظم المؤسسات الإعلامية والصحفيين.

وأعرب عن أمله في مواصلة استمرار التعاون لمصلحة الصحفيين حتى يتفرغ الصحفي لمهنته، وأبان أن الاتحاد ملك عبر صندوق الإسكان والتعمير بولاية الخرطوم ما يقارب 3 آلاف منزل لعضويته بمناطق مختلفة بمحليات الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)