فيصل : هيكلة كاملة لأجهزة الإعلام الحكومية

التاريخ: 14-سبتمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة أكد وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح أن الأيام المقبلة ستشهد إعادة هيكلة كاملة للأجهزة الإعلامية الحكومية على مستوى السياسات والقيادات لتحقيق أهداف الثورة. Advertisements وقال سيادته بحسب سونا – إن المتغيرات التى شهدتها البلاد ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة تحتاج لإعلام يلبي متطلبات السلام المستدام والتحول الديمقراطي ومحاربة الفساد. وأوضح الوزير أن الوزارة ستعقد عدداً من ورش العمل لتطوير أجهزة الإعلام والاهتمام بالتدريب وتأهيل العاملين وإحداث نقلة في بيئة العمل المعافاة. وشدد فيصل على أهمية الحريات والانفتاح على الإعلام العالمي والإقليمي في الدفاع عن قضايا ومطلوبات الثورة والمساهمة في دعم التنوع وطرائق إدارته ودعم المساعي الجارية لتحقيق السلام في جميع أنحاء البلاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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