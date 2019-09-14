استئناف الدراسة بكل محليات نهر النيل

استؤنفت بعموم محليات ولاية نهر النيل الدراسة بجميع مدارس مرحلتي الأساس والثانوي، وقال والي نهر النيل المكلف، عبدالمحمود حماد حسين إن حكومته تحسبت قبل وقت كاف من قرار الحكومة المركزية باستئناف الدراسة، بصيانة وتأهيل المرافق التعليمية.
وأشار إلى أنه قد تم إسناد عمليات صيانة وتأهيل المدارس إلى غرفة عمليات طوارئ تم تشكيلها من مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية وثيقة الصلة.
وأوضح حماد بحسب الشروق – أن ولايته تجاوزت الكثير من الإفرازات السالبة للسيول والأمطار والسيطرة على الأوضاع الصحية والخدمية بالقدر الذي يمكن من إكمال العام الدراسي بمؤسسات التعليم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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