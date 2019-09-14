“المالية” ترتب لزيارة وزير الخارجية الفرنسي للبلاد

بحث وكيل وزارة المالية، عبدالمنعم محمد الطيب، مع وفد فرنسي رفيع، الترتيبات اللازمة والكفيلة، والتي تأتي في مجالات التعاون بين البلدين، لا سيما المجال الاقتصادي، والوقوف على أولويات السودان واحتياجاته في المرحلة المقبلة.

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والتقى الطيب بمكتبه يوم السبت، الوفد الفرنسي الفني المشترك بين وزارتي التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية الفرنسية، برئاسة جان فرانسوا، وذلك بغرض التحضير لزيارة وزير الخارجية الفرنسي للسودان في السادس عشر من الشهر الجاري.

وأكد وكيل المالية للوفد بحسب الشروق – أن السودان يمر بمرحلة إسعافية محددة تحتاج من الدول الصديقة والشقيقة الوقوف مع السودان في هذه المرحلة، مؤكداً الرغبة في تعزيز التبادلات التجارية التي تخدم البلدين، والاستفادة من الفرص الفنية المتاحة من دولة فرنسا، بما يساعد السودان في النهوض بإمكانياته وثرواته المرغوبة في السوق العالمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)