القضايا المتداخلة بين الخرطوم وأسمرا تتصدر أجندة أفورقي بالخرطوم

تصدرت القضايا المتداخلة بين الخرطوم وأسمرا أجندة المباحثات بين رئيس المجلس السيادي، عبدالفتاح البرهان، والرئيس الإريتري أسياسي أفورقي الذي التقى أيضاً رئيس مجلس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، وبحث كيفية دفع علاقات التعاون بين البلدين.

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وكان الرئيس الإريتري وصل مطار الخرطوم، صباح يوم السبت، كأول رئيس يزور السودان عقب تكوين هياكل الفترة الانتقالية والحكومة المدنية، وتمتد زيارة أفورقي للسودان لمدة يومين، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين، وتأتي زيارة أفورقي للبلاد عقب قطيعة طويلة بين الخرطوم وأسمرا إبان عهد النظام البائد.

وتناول لقاء البرهان وأفورقي الذي عقد ببيت الضيافة بالخرطوم، آفاق التعاون بين البلدين، وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء، عمر بشير مانيس، في تصريحات صحفية، إن لقاء الرئيس البرهان مع أسياسي تناول التشاور والتفاكر حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين، وبحث أنجع وأنسب السبل والآليات المتاحة لتطوير تلك العلاقات التي تتمتع بها الدولتان اللتان تربطهما أواصر تاريخية وثقافية واجتماعية، فضلاً عن بحث مجمل القضايا المتداخلة بينهما، لجهة أنهما جارتان تربطهما مصالح ومنافع مشتركة.كما تناول لقاء أفورقي مع رئيس الوزراء مجمل القضايا والعلاقات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح وزير رئاسة مجلس الوزراء في تصريحات صحفية،بحسب الشروق – أن اللقاء أمن على أهمية التعاون المشترك في كافة المجالات التي من شأنها أن تدفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، مؤكداً أن اللقاء بحث سبل تطوير علاقات الجوار بين البلدين اللذين تربطهما أواصر تاريخية وثقافية واجتماعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)